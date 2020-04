Fußball : Kicker am Niederrhein plädieren für Abbruch

Rhein-Kreis Das Ergebnis der vom Fußballverband Niederrhein unter seinen von der Regional- bis zur Kreisliga tätigen Klubs vorgenommenen Befragung ist eindeutig: Die am 13. März wegen Covid-19 unterbrochene Saison soll abgebrochen werden.

Nein, die Entscheidung ist noch nicht gefallen, aber was die Amateurfußballer am Niederrhein und in Westfalen wollen, ist nach den Video- und Telefonkonferenzen in der vergangenen Woche klar: Abbruch der Saison ohne Absteiger, aber mit je nach Lage mehr als einem Aufsteiger. Dafür nehmen die Vereine in Kauf, dass mindestens für die Spielzeit 2020/21 weitere Landes- und Bezirksligen einzuführen wären, um zu verhindern, dass die Ligen aufgebläht werden. Im Anschluss soll ein vermehrten Abstieg den 2015 erreichten Status Quo herstellen. Die NGZ hat sich mal bei einigen Vertretern des Fußballkreises 5 Grevenbroich/Neuss umgehört.