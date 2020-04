Fußball : Maurice Wiewiora wechselt zur Holzheimer SG

Rhein-Kreis Der 23-Jährige ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar und zudem torgefährlich.

(sit) Gerade in der Corona-Krise ist die Holzheimer SG aktiv wie nie. Obwohl immer unwahrscheinlicher wird, dass die vom Fußball-Verband Niederrhein bislang nur unterbrochene Saison fortgesetzt wird, zieht der Fußball-Landesligist unter Trainer Hamid Derakhshan sein Cybertraining unverdrossen durch und arbeitet parallel am Kader für die nächste Spielzeit. Nach Stürmer Yannick Joosten (zurück vom SC Kapellen) kommt nun auch Maurice Wiewiora. Der 23-Jährige kickte seit der Jugend für den TSV Bayer Dormagen, für den er in dieser Saison in der Bezirksliga bei 20 Einsätzen elf Mal traf. HSG-Vorstandsmitglied Willi Kollenbroich: „Er ist flexibel einsetzbar, kann auf den Positionen sechs, acht oder zehn spielen.“