Radsport : Tour de Neuss hält sich Option offen

Neuss Neusser Radfahrerverein denkt über Austragung des Rennens im Herbst nach.

Darauf hat sich der Vorstand am Montagabend auf einer Telefonkonferenz verständigt. „Solange es auch nur einen Funken Hoffnung gibt, möchte der NRV den Neussern in diesem Jahr zumindest noch ein Veranstaltungs-Highlight, die Tour de Neuss, präsentieren,“ heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Möglich sei eine Verlegung, weil der NRV „anders als andere Veranstalter, zum Beispiel die Neusser Schützenvereine, bei denen es um viele vertragliche Verpflichtungen geht, relativ kurzfristig reagieren“ könne, heißt es weiter: „Die Veranstalter sehen die Möglichkeit, eventuell im Herbst eine Tour de Neuss noch auf die Beine zu stellen. Man sieht sich hier in der Verpflichtung gegenüber den treuen Neusser Zuschauern und nicht zuletzt auch gegenüber den langjährigen Sponsoren.“