Pandemie : Bisher 210 Menschen positiv auf Corona getestet

Proben für Corona-Tests in einem Labor. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Remscheid Mit 210 positiv auf das Corona-Virus getesteten Remscheidern blieb die am Sonntag vom Gesundheitsamt gemeldete Zahl am dritten Tag in Folge fast unverändert (Samstag 210, Freitag 209).

(hr) Aus dieser Gruppe gelten mittlerweile 167 als genesen. Die Zahl der bekannten Verdachtsfälle (Quarantäne wurde für sie angeordnet) sank auf 295. In den Krankenhäusern werden vierzehn positiv getestete Personen behandelt, fünf davon auf der Intensivstation. Zusätzlich werden auch Verdachtsfälle behandelt. Die Zahl der Toten bleibt unverändert bei zwölf.

(hr)