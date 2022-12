Hockey-Bundesliga Sieg im Derby beschert dem HTC Platz zwei

Am kommenden Wochenende ist erstmal Pause, denn am Mittwoch beginnen in der Sporthalle Hamburg die Europameisterschaften der Männer und Frauen (7. bis 11. Dezember). Auf dem Liga-Programm steht im Westen am Sonntag nur das Kellerderby zwischen dem Düsseldorfer HC und dem DSD Düsseldorf. Eine hochbrisanbte Partie, die sich die Neusser nun ganz entspannt zu Gemüte führen können. Sie sind erst wieder am 16. Dezember im Einsatz, wenn am Freitagabend Uhlenhorst Mülheim zu Gast in der Stadionhalle ist. Nicht auszudenken, sollte dem HTC gegen den Ex-Meister, der am Samstag von Rot-Weiss Köln daheim mit 10:2 verprügelt wurde, der nächste Coup gelingt ...