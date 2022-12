Gastronomie in Neuss Wirte hoffen auf ein Weihnachtshoch

Neuss · Obwohl positive Trends die Neusser Gastwirte in dieser Adventssaison optimistisch stimmen, bleibt so manche Sorge bestehen. Besonders Firmen haben den Weg zu den eigenen Weihnachtsfeiern oft noch nicht gefunden. So ist de Stimmung in den Lokalen.

05.12.2022, 04:50 Uhr

Ralph Heinz, Inhaber der Kneipe „Flotte Theke“ am Bahnhof, ist zufrieden mit der aktuellen Auftragslage. Foto: Andreas Woitschützke

Von Matheo Berndt