Förderverein in Neuss „Pro Stadtbibliothek“ feiert 20 Jahre

Friedrich Hollaender macht den Anfang. Hollaender ist zwar längst gestorben (1976), aber sein Lied „Eine kleine Sehnsucht“, (gesungen von Lena Jäkel, am Klavier begleitet von Ralph Rotzoll) passte einfach zum Festakt in der Stadtbibliothek, mit dem der dortige Förderverein „Pro Stadtbibliothek“ sein 20-jähriges Bestehen feierte. Bis zum ersten Jubiläum fehlen zwar noch fünf Jahre, aber was wäre die Stadtbibliothek ohne den Förderverein, der unter anderem Projekte wie jüngst die Ukraine-Woche mal eben finanziert hat?