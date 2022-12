Handball-Regionalliga TVK gewinnt in Aachen mit Herz und Verstand

Wegen der zahlreichen Umstellungen fanden die Gäste zunächst überhaupt nicht zu ihren Rhythmus, hielten jedoch den Anschluss und lagen nach 20 Minuten mit 7:9 zurück. Vor dem Halbzeitpfiff drehten sie dann enorm auf und führten mit 13:10. In der Pause gelang es dem TVK dann, neue Kräfte zu tanken. Er setzte die Leistung vor dem Wechsel nahtlos fort und konnte den Vorsprung bis zur 39. Minute auf 20:14 ausbauen. Dann allerdings schwanden den Gästen zusehends die Kräfte und die Hausherren glichen bis zur 58. Minute zum 27:27 aus. Lukas Bark und Mats Wolf sorgten dann aber für die endgültige Entscheidung. „Schön, dass sich die Mannschaft am Ende noch belohnt hat“, so Lansen: „Montag ist trainingsfrei, erstens als Belohnung und zweitens zur Regeneration aller erkrankten Spieler.“