Damenmodegeschäft in Neuss Nach 66 Jahren - darum schließt „Bayer Moden“

Vor 66 Jahren hatte alles begonnen: Da eröffnete Josef Bayer an der Further Straße/Ecke Alemannenstraße ein Geschäft für Damenmode. Es sollte das goldene Zeitalter des Wirtschaftswunders folgen. Die erfreuliche Konsequenz: Mitte der 1970er Jahre wurde ein Haus an der Niederstraße gebaut und bezogen mit über 400 Quadratmetern Verkaufsfläche sowie einem immens großen Warenlager. Die Zielgruppe waren Frauen, die Wert legen auf gepflegte Kleidung und kompetente Beratung zu erschwinglichen Preisen. Jetzt haben sich die Zeiten geändert. Hinzu kommen gesundheitliche Gründe. So fasste Meike Bayer, die Tochter von Cilli und Josef Bayer, den Entschluss, das Geschäft zum Ende des Jahres zu schließen.