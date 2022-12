3. Tischtennis-Bundesliga Holzbüttgens Damen geht etwas die Luft aus

Auf der Zielgeraden der Hinserie der 3. Tischtennis-Bundesliga geht den Damen der DJK Holzbüttgen ein wenig die Puste aus. Zum dritten Mal in Folge mussten sich die so glänzend in die Saison gestarteten Kaarsterinnen geschlagen geben. Gegen die starken Füchse aus Berlin verlor das DJK-Quartett knapp mit 4:6.