Jugendhandball Bayer Dormagen überzeugt bei Sieg in Balingen

Als klar war, dass deren Heimpartie gegen Großwallstadt ausfallen würde, war das Jugendmatch in Balingen bereits beendet. Umso begeisterter war Berger von der Vorstellung in Balingen: „Das war eine überragende Mannschaftsleistung gegen einen sehr starken Gegner.“ Nach einer Viertelstunde hatten die Gäste sich erstmals mit fünf Toren beim Stande von 9:4 abgesetzt. Mit einem 4:0-Lauf erhöhte der TSV auf 14:6 in der 20. Minute. Und für eine Vorentscheidung sorgte Felix Böckenholt dank seiner vier Treffer in Folge zum Halbzeitstand von 20:11. Nach dem Seitenwechsel schraubte der Linksaußen seine Bilanz weiter nach oben und erzielte auch die ersten beiden Dormagener Tore. Ganz wesentlich für den Sieg war die gute Deckung mit Max Schmidt und Florian Boehnert im Innenblock. Dahinter zeichnete sich Torwart Joshua Friedl mit 15 Paraden aus. „Wir freuen uns über die ersten beiden Punkte und auf das Rückspiel“, betonte Martin Berger.