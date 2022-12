2. Handball-Bundesliga Krankheitswelle erfasst Dormagen

Die betroffenen Spieler sind zunächst bis Mittwoch krankgeschrieben. Die Gesunden werden bis dahin individuell trainieren, dann will Trainer Matthias Flohr schauen, ob ein Mannschaftstraining wieder möglich ist. „Da müssen wir die richtige Dosierung finden“, meint der Dormagener Coach. Aber egal wie, weil bei Viruserkrankungen innerhalb weniger Tage kaum mit einer vollständigen Genesung zu rechnen ist, könnte auch das nächste Spiel am Samstag in Hüttenberg auf der Kippe stehen. „Da will ich nicht spekulieren, wir müssen die weitere Entwicklung abwarten“, betont Matthias Flohr. Unklar ist auch noch, wann die Partie gegen Großwallstadt nachgeholt wird. Dazu will sich Björn Barthel ab Montag mit dem Gegner und der HBL austauschen. Schwer vorstellbar, dass sich in dem engen Zeitfenster bis zum offiziell letzten Spiel des Jahres am 26. Dezember noch ein Termin finden lässt.