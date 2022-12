Basketball, 2. Liga Giants und Eisbären treffen sich zum Duell der Enttäuschten

Die immer noch junge Basketballsaison haben sich sowohl die Bayer Giants als auch die Eisbären Bremerhaven anders vorgestellt. Beide Teams wollten sich eigentlich in der oberen Tabellenhälfte der ProA etablieren, um die Play-offs zur Bundesliga zu erreichen. Stattdessen handelt es sich um ein Kellerduell: Die Giants stehen aktuell sogar auf einem Abstiegsplatz. Die Hoffnung, dass sich daran am Sonntag (16 Uhr) in der Ostermann-Arena etwas ändert, ist da, wenngleich sie gering ist.