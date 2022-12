2. Bundesliga Nord Neusser Ringer sind wieder erstklassig

Die mit knapp 400 Zuschauern gefüllte Hans-Oldag Halle war am Samstagabend um 21.05 Uhr nicht der Ort für falsche Bescheidenheit. „Wir sind die Besten“, stellte Fatih Cinar mit einem breiten Grinsen fest. Und damit hatte der Sportliche Leiter des Ringer-Zweitligisten KSK Konkordia Neuss vollkommen recht: Mit dem 19:15-Erfolg im Spitzenkampf beim Tabellenzweiten RV Lübtheen machten Deni Nakaev, Aaron Bellscheidt, Simone Piroddu & Co. nämlich nicht nur die Rückkehr in die deutsche Eliteklasse, sondern schon vor den abschließenden Duellen mit dem ASV Hüttigweiler am Freitag (9. Dezember) und mit dem TV Essen-Dellwig am Samstag (10. Dezember) in heimischer Halle an der Frankenstraße den Titel im Norden perfekt.