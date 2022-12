Fußball-Bezirksliga Viktoria Goch ärgert die Absage des Spiels beim TSV Weeze

Daniel Beine hatte kein Verständnis für die Platzsperre. „Wir haben auch Informationen, dass der Rasen am Samstag in einem relativ guten Zustand gewesen sein soll“, sagte der Gocher Coach. Die Viktoria sei dem TSV damit entgegengekommen, die Partie von 14.15 Uhr auf 15 Uhr zu verlegen. „Darum hatte der TSV Weeze gebeten, weil sonst nicht alle Spieler rechtzeitig zum Anpfiff da gewesen wären. Und dann kommt diese kurzfristige Absage, nachdem am Samstag auf der Anlage ein Jugendspiel stattgefunden hat. Das wundert uns“, so Beine.