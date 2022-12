Politiker aus Dormagen Trauer um CDU-Urgestein Hermann Harig

Geboren wurde Hermann Harig in Trier. Der gelernte Vermessungstechniker arbeitete nach dem Studium als Diplom-Ingenieur an den Vorbereitungen zur Moselkanalisierung mit, bevor er 1959 im Vermessungsbüro der Bayer AG in Dormagen begann und nach Straberg zog. Ab 1982 wohnte er in Hackenbroich. Bis zum Ruhestand 1997 war er sieben Jahre in leitender Funktion in der Bayer-Liegenschaftsabteilung tätig. 2009 hatte er das Bundesverdienstkreuz und die Ehrengabe der Stadt erhalten.