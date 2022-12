Fußball-Kreisliga A SV Uedesheim fällt weiter ab

VfR Büttgen – TSV Norf 0:0. Der VfR Büttgen konnte die von Trainer Nils Heryschek geforderten drei Punkte nicht einfahren. „Das war zu wenig, dieses Ergebnis bringt keinem was. Wir hätten in der ersten Halbzeit in Führung gehen können, in Hälfte zwei war es Not gegen Elend“, so Heryschek.