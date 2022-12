Fußball-Bezirksliga Wevelinghoven setzt Siegesserie fort

Bezirksliga Gruppe 3, DJK/VfL Willich – SC Teutonia Kleinenbroich 3:1 (2:0). Ein weiterer gebrauchter Tag für den Landesligaabsteiger. Jonas Junft (27.) und Gian-Luca Mermann, der per Elfmeter traf, (40.) brachten den Gastgeber auf Kurs. „Wir haben es Willich viel zu leicht gemacht. Auch bei der Entstehung des Strafstoßes haben wir uns dumm angestellt“, ärgerte sich Trainer Peter Vieten. Marius Brunsbach erzielte in der Schlussphase den Anschlusstreffer, jedoch schafften die Gäste es nicht mehr, die Partie zu drehen. Dimitrios Triantafyllidis (90.+1) sorgte schließlich per Konter für die Entscheidung.