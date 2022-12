Hallenhockey Lucas Bachmann und Anton Boomes schießen den CHTC zum Sieg

Dem Herren-Team von Ronan Gormley gelang es diesmal, die Konzentration von Beginn an bis zum Abpfiff hochzuhalten. Lucas Bachmann brachte sein Team bereits in der ersten Minute in Führung und legte zu Beginn des zweiten Viertels auch das 2:1 nach. Mit dem 3:1 von Anton Boomes, der mit mittlerweile sieben Toren bester CHTC-Torschütze bleibt, ging es in die Pause. Torhüter Joshua Onyekwue Nnaji, der am kommenden Wochenende bei der Hallen-EM in Hamburg im Einsatz für das DHB-Team ist, musste kurz nach dem Wiederanpfiff das 2:3 durch Niclas Schickenberg hinnehmen, präsentierte sich aber gewohnt sicher. Nur wenig später stellte Peer Kemmerich den alten Abstand wieder her. Anton Boomes rundete das Ergebnis zum 5:2 ab, das sein Team Rang vier befördert. „Wir haben uns gesteigert und heute verdient gewonnen. Vorne haben wir uns viele Chancen erarbeitet und hinten kompakt und griffig verteidigt. Im Abschluss müssen wir noch zielstrebiger werden,“ ordnete der Sportliche Leiter Johannes Schmitz, der bei der Hallen-EM zum Trainerteam der Damen gehört, die Leistung ein.