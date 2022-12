2. Basketball-Bundesliga Ganz schwache Tigers chancenlos gegen Falcons

Das war freilich auch gar nicht nötig gegen einen Kontrahenten, der nur phasenweise so etwas wie Zweitliga-Tauglichkeit erkennen ließ. Auf keinen Fall im gruseligen ersten Viertel, das die seltsam lethargischen Gastgeberinnen – allen voran Brooklynn McAlear-Fanus –, mit 8:30 herschenkten. Dafür, dass seine Schützlinge zunächst nicht „in den Competition-Modus“ fanden, brachte der übel erkältete Coach Rufin Kendall sogar noch ein gewisses Verständnis auf, „denn es war am Samstag nach zwei Wochen tatsächlich das erste Mal, dass wir mal wieder 5-gegen-5 gespielt haben.“ Trotzdem, fügte er einigermaßen fassungslos an, „dürfen wir nicht so auftreten wie im ersten und dritten Viertel.“ Ihn verwunderten vor allem die „vielen individuellen Fehler. Selbst einfache taktische Anpassungen wurden nicht konsequent umgesetzt.“ Besonders bitter: Das Rebound-Duell ging mit 22:36 verloren, die Dreierquote betrug erschreckende sieben Prozent (2/27 Würfe). Franzi Worthmanns Ausbeute aus der Distanz war übrigens makellos (3/3).