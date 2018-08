Fußball-Bezirksliga: So läuft es bei der Konkurrenz

Rhein-Kreis Bezirksliga: Trainer sehen Düsseldorfer an der Spitze.

Dass die sogenannten „Düsseldorfer Gruppen“ stärker einzuschätzen sind als die „Gladbacher Gruppen“, scheint sich in den vergangenen Bezirksliga-Spielzeiten stets bewahrheitet zu haben. So kamen in der Saison 2016/17, als es die heimischen Teams vornehmlich mit Düsseldorfer Konkurrenten zu tun hatten, drei von vier Absteigern aus dem Rhein-Kreis. In der vergangenen Saison, als die Kreisvertreter mit Mönchengladbachern und Grenzlandteams in eine Gruppe geworfen wurden, stieg hingegen kein einziges heimisches Team ab. Daraus haben die Trainer hierzulande anscheinend gelernt. „Die Gruppe ist in diesem Jahr wieder deutlich stärker“, sagen die Coaches beinahe unisono.