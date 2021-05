A-Ligist plant die neue Saison : BV Sturm Wissel freut sich über zwei Neuzugänge

Kalkar Der A-Ligist treibt die Planung für die kommende Fußball-Saison voran. Maximilian Janssen und Philip Wiesweg verlassen den Verein. Dafür laufen künftig Beslan Akaew und Felix Peters für den Klub auf.

Fest steht, dass der BV in der neuen Saison auf den torgefährlichen Maximilian Janssen verzichten muss. Er wechselt zum Landesligisten RSV Praest. „Natürlich ist das das ein Verlust für uns. Auf der anderen Seite können wir es Maximilian nicht verdenken, sein Glück in einer höheren Spielklasse zu suchen“, sagt Schacht. Zudem wird Philip Wiesweg den BV verlassen. Er schließt sich dem SuS Kalkar an. Im Gegenzug können die Wisseler Verantwortlichen auch zwei externe Neuzugänge präsentieren. Mit Beslan Akaew hat Schacht schon bei Siegfried Materborn zusammengearbeitet. In den vergangenen Jahren war der Verteidiger nur im Futsal aktiv, jetzt sucht er wieder die Herausforderung auf dem Rasen. Bis 2016 war er unter anderen in der Kreisliga A und Bezirksliga für den SV Straelen II, Viktoria Goch II und Rheinwacht Erfgen aktiv. „Wir müssen sehen, wie Beslan sich wieder auf dem Feld zurechtfinden wird. Ich denke aber schon, dass er sich als Verstärkung entwickeln wird“, sagt der Coach. Der zweite externe Zugang ist Felix Peters, der von der SGE Bedburg-Hau II nach Wissel wechselt. Außerdem werden wieder drei A-Jugendliche an der Saisonvorbereitung teilnehmen. „Wenn sie sich genauso toll entwickeln wie die drei Jungs im vergangenen Jahr, dann haben wir wieder einen sehr gut aufgestellten Kader für die neue Saison“, sagt Schacht.