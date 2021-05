Serie Rhein-Panorama : Haus Bürgel mit Feldern und Urdenbacher Kämpe

Monheim Mit einem ungewohnten Blickwinkel auf Rhein (hinten), Haus Bürgel (linke Bildhälfte), Urdenbacher Kämpe und Altrheinlandschaft (vorne) startet heute unsere Bilder-Serie „Rhein-Panorama“.

RP-Fotograf Ralph Matzerath hat seine Drohne aufsteigen lassen und die Baumberger Uferlandschaft ab der Düsseldorf-Urdenbacher Ortsgrenze aus 21 Einzelbildern zu einer 180-Grad-Ansicht zusammengesetzt. In loser Folge werden wir von Nord nach Süd in den kommenden Wochen weitere solcher Bilder vom Monheimer Rheinufer zeigen – bis am Ende die Leverkusen-Hitdorfer Ortsgrenze erreicht ist.