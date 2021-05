Kunst zur Aufheiterung von Patienten : Lebenshilfe-Mitarbeiter malen für Klinikflure

Leverkusen Mit klein- und großformatigen Bilder wollen die Beschäftigten der Werkstätten Leverkusen/ Rhein-Berg die Pateinten erfreuen. Alle Beteiligten hätten großen Spaß an der künstlerischen Tätigkeit gezeigt.

Die Flure des Klinikums Leverkusen in eine Art Mini-Galerie zu verwandeln, das hatte sich die Einrichtung zusammen mit den Lebenshilfe-Werkstätten Leverkusen und Rhein-Berg überlegt – und das Projekt auch gleich in die Tat umgesetzt.

Die Beschäftigten der Werkstätten malten klein- und großformatige Bilder auf Leinwände, und das unter dem Motto „Gesundheitspark – Die Natur ins Haus holen“. 14 Künstler, zumeist aus dem schwerst-mehrfach Behindertenbereich der Lebenshilfe-Werkstätten, malten Wiesen, Bäume, Blumen in sämtlichen Farben. Sogar ein Flamingo ziert nun den Flur der Station D3, also der Gefäßchirurgie, und Kardiologie. Den bereits vorgezeichneten Flamingo vollendete Ali, wobei eine Betreuerin ihm assistierte und seine Hand führte, da er neben einer Hirnschädigung zusätzlich an Muskelschwäche leidet.

Die Idee zu dem Projekt hatte Dr. Karin Berghmans, Oberärztin der Klinik für Gefäßchirurgie. „Mit diesem Projekt haben die Menschen der Lebenshilfe-Werkstätten die Gelegenheit erhalten, unseren Patienten eine Freude zu machen und sie künstlerisch bei ihrer Genesung zu unterstützen“, sagt Berghmans. „Gerade in der aktuellen Situation, in der unsere Patienten weniger Besuch empfangen dürfen und unser Personal außergewöhnlich belastet ist, kommt jede Abwechslung gelegen. Ich freue mich, dass wir mit den Menschen in den Lebenshilfe- Werkstätten so leidenschaftliche Künstler gefunden haben.“