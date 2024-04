Kulturraffinerie K 714 in Monheim Mutzke singt und Mälzer talkt auf ungewohnten Terrain

Es gibt sicher nicht viele Künstler, die darauf erpicht sind, vor unverputzten Wänden auf nacktem Boden in einem zugigen Rohbau aufzutreten. Es sei denn, der Rohbau ist die Kulturraffinerie K714 und Veranstalter sind die Monheimer Kulturwerke. Und der Künstler heißt Max Mutzke, der seit Jahren schon eine besondere Beziehung zu Monheim am Rhein pflegt. Mit seinem Freund, dem Fernsehkoch Tim Mälzer, hatte der Musiker am Donnerstagabend zu einer Mischung aus Konzert und lockerem Talk eingeladen.