Ab Montag Öffnungen wegen Inzidenz unter 100 : Einkauf, Sport, Schule, Kultur: Vieles wird gelockert

Hobbyläufer dürfen ab Montag wieder im Stadion an der Jahnstraße ihre Runden drehen. Foto: Stadt Langenfeld

LANGENFELD Nach dem Drei-Stufen-Plan des Landes NRW erlaubt die im Kreis anhaltend unter 100 liegende Inzidenz ab Montag Öffnungen. Hier ein Überblick.

Ab Montag werden etliche Corona-Beschränkungen gelockert. Vorausgesetzt, die Inzidenz von aktuell 64,3 im Kreis Mettmann bleibt auch am Wochenende unter 100. Laut Stadtsprecher Andreas Voss gelten für alle Bereiche, die nur mit negativem Test geöffnet werden dürfen, auch die nachgewiesene Genesung einer Corona-Infektion (nicht älter als sechs Monate) und eine bescheinigte vollständige Impfung (vor mindestens 14 Tagen). „ Treffen im öffentlichen Raum sind dann für Angehörige aus zwei Haushalten ohne Personenbegrenzung erlaubt.“ Darüber entfalle die derzeitige Ausgangsbeschränkung zwischen 22 und 5 Uhr.

In allen Schulen ist ab Montag Präsenzunterricht mit Maske und Test, ohne Mindestabstände und bei festen Sitzplätzen mit Sitzplan möglich. Die Kindertageseinrichtungen müssen den eingeschränkten Regelbetrieb auch in der kommenden Woche fortführen, kehren aber nach öffentlicher Ankündigung des Landes NRW ab dem 7. Juni wieder in den Regelbetrieb zurück.