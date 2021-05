Projekt einer Düsseldorfer Grundschule : Küken im Klassenraum

Rektorin Sandra Gehrke mit einem der zwei Wochen alten Küken, die an der Montessori-Schule in Düsseldorf-Garath aufwachsen. Foto: RP/Dominik Schneider

Düsseldorf In einer Düsseldorfer Schule wachsen sechs Seidenhühner auf – ein einzigartiges Projekt in der Landeshauptstadt. Sie sollen auf dem Schulhof leben und den Unterricht begleiten.

Im Klassenraum der Löwen-Klasse der Garather Montessori-Schule piept und raschelt es. Sechs Seidenhuhn-Küken, vor zwei Wochen aus dem Ei geschlüpft, bewohnen einen kleinen Käfig im Klassenzimmer, während draußen Lehrer und Hausmeister der Schule am Hühnerstall arbeiten, in den die Küken später einziehen sollen.

„Wir sind die erste Schule in Düsseldorf, die Hühner auf dem Gelände hält“, sagt Rektorin Sandra Gehrke und füttert die sechs flauschigen Jungvögel aus der Hand. Nicht nur sie, auch ihr Kollegium und die Schülerschaft haben sich sofort in die Küken verliebt. Eine Kamera überträgt rund um die Uhr aus dem kleinen Käfig ins Internet, auch beim Schlüpfen konnte die ganze Schulgemeinschaft – trotz Wechselmodell – digital dabei sein.

Entstanden ist das Hühnerprojekt in Zusammenarbeit mit der Biologischen Station von Haus Bürgel – das Schulgelände grenzt direkt ans Naturschutzgebiet. „Norbert Tenten, Biologe von Haus Bürgel, hat mit unseren Schülern ein Vogel-Projekt gemacht: Warum ziehen manche Arten im Winter nach Süden? Wie baut man einen Meisenkasten? Daraus hat sich dann die Idee entwickelt, selbst Eier auszubrüten“, berichtet Gehrke. Daher hat die Schulleitung von einem Züchter 27 Seidenhuhn-Eier besorgt. Sechs davon sind tatsächlich unter der Wärmelampe geschlüpft. Ursprünglich sollten die Küken nicht in der Schule bleiben, aber schnell war für alle Beteiligten klar: Man will sie gemeinsam mit den Schülern aufziehen.

Schule in Düsseldorf : Neues Berufskolleg in Eller soll im Juli 2022 eröffnen

Positiver Test an Grundschule in Hilden

Positiver Test an Grundschule in Hilden : Eltern ärgern sich über Quarantäne nach Lolli-Test

„Für die Kinder ist das eine wichtige Erfahrung, sie lernen den Umgang mit Tieren und die Verantwortung, die es mit sich bringt, sich um ein Lebewesen zu kümmern“, so Schulleiterin Gehrke. Neben Ordnungs- und Tafeldienst wird es daher an der Garather Montessori-Schule bald auch einen Hühnerdienst geben. Die Seidenhühner sind nicht die ersten Tiere, die auf dem Schulgelände leben. Mehrere Klassen haben Aquarien, und in einem Innenhof gibt es einen Teich, in dem derzeit zahlreiche Kaulquappen und eine Schildkröte leben. „Im Unterricht wird das natürlich eingebunden, wir beobachten über das Jahr hinweg, wie aus Laich langsam Frösche werden“, erzählt Gehrke.