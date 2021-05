Verstöße bei Kontrollen in Langenfeld : Verkehrspolizei appelliert: Ladung sichern!

Verstöße bei Kontrollen in Langenfeld

Langenfeld Nach zwei aktuellen Verstößen bei Verkehrskontrollen in Langenfeld möchte die Kreispolizei für das Thema „Ladungssicherheit“ sensibilisieren.

So zogen Spezialisten des Verkehrsdienstes jetzt einen Lastwagenfahrer aus Bottrop aus dem Verkehr, der auf einem Anhänger einen Minibagger transportiert hatte. Da der Mann den Bagger laut Polizeibericht nicht ordnungsgemäß auf der Ladungsfläche seines Anhängers gesichert hatte, mussten die Beamten dem Mann, der eigenen Angaben „nur mal eben zu einer Baustelle wollte“, die Weiterfahrt untersagen. Zudem erwartet den 36-Jährigen neben einem Verwarngeld in Höhe von 60 Euro auch noch ein Punkt in Flensburg.