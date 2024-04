Turmspringer aus Monheim Bronze für Eikermann in China

Nach der Rückkehr nach Monheim trainiert Eikermann nun zwei Wochen in Aachen, um sich auf die vom 15. bis 19. Mai in Berlin stattfinden Deutschen Sommer-Meisterschaften vorzubereiten. „Timo und mir gibt es ein gutes Gefühl, dass wir als einzige Deutsche eine Medaille aus China mitnehmen durften. Es ist machbar, dass wir jetzt das Synchronspringen in Berlin gewinnen und Deutsche Meister werden, damit wir uns für Olympia qualifizieren. Für die zweite Olympia-Quali müsste ich auch das Einzelspringen gewinnen, was gegen die große Konkurrenz aber eine enorme Herausforderung wird. Ich bin gespannt, wie es weitergeht“, sagt der Monheimer. Wenn er nach den Olympischen Sommerspielen 2021 in Tokio auch vom 26. Juli bis 11. August in Paris dabei sein dürfte, wäre Eikermann überglücklich.