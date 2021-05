Düsseldorf-Urdenbach : Mehr Auslaufflächen für Hunde

Auf dieser Wiese in der Grünanlage An der Ziegelei, hinter den Fußballplätzen des TSV Urdenbach gelegen, kann sich das Gartenamt eine Hundewiese vorstellen. Die Kosten belaufen sich auf 15.000 Euro. Foto: Andrea Röhrig

Düsseldorf In Düsseldorf-Urdenbach könnte in der Grünanlage An der Ziegelei eine Hundewiese entstehen, die Bezirksvertretung 10 will eine in Hellerhof. Es gibt viele Verstöße gegen die Anleinpflicht, vor allem auch in den Naturschutzgebieten der Stadt.