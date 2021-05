Arbeit im Kreis Mettmann : DGB beklagt Jobverlust und Hartz IV durch Corona

Mettmann 34,3 Prozent Zuwachs beim Wechsel in die Sozialhilfe. Die Agentur für Arbeit musste Qualifizierungskurse ausfallen lassen. Je länger die Arbeitslosigkeit dauert, desto geringer werden die Chancen auf Anstellung.

Corona treibt deutlich mehr Menschen als früher in die Langzeitarbeitslosigkeit. Und in Hartz IV. Mit diesem Alarmruf meldet sich der Deutsche Gewerkschaftsbund, Kreisverband Mettmann. Der DGB nennt diese Zahl: Von April 2020 bis April 2021 seien im Kreis Mettmann 1976 Arbeitssuchende aus der Arbeitslosenversicherung in den Bereich des Sozialgesetzbuchs III gekommen – was umgangssprachlich „Hartz IV“ genannt wird. Dies bedeute eine Steigerung um 34,3 Prozent innerhalb von zwölf Monaten. „Viele Betroffene sind nur aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen arbeitslos geworden. Sie geraten in eine soziale Abwärtsspirale, die unbedingt verhindert werden muss. Für sie ist ein besserer Schutz notwendig“, fordert die Vorsitzende des DGB-Kreisverbands, Silke Iffländer.