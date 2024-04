Sperrung A3-Anschlusstelle Hinweisschilder sollen Staugefahr an A3-Baustelle reduzieren

Selbstverständlich sei bei einer Maßnahme dieser Bedeutung grundsätzlich mit Einschränkungen und Zeitverzögerungen zu rechnen, so die Stadt. Sollten signifikante Verkehrsbehinderungen bemerkt werden, steht die Stadt Langenfeld in engem Kontakt zur Autobahn GmbH. Beschwerden waren an den ersten Tagen im Referat nicht eingegangen. An der Kronprinzstraße (Anlieger frei), wo die Anwohner schon im Vorfeld mehr Schleichverkehr befürchtet haben, hat sich der Verkehr inzwischen verdoppelt, sagt Alexandra Burkhardt auf Nachfrage. Die ausgeschilderten Umleitungsstrecken würden so umgangen.