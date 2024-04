Saisonendspurt der Handball-Regionalliga SGL könnte schon am Samstag absteigen

Schicksalswochenende für die Handballer der SG Langenfeld: Die Grün-Weißen benötigen im letzten Heimspiel der Saison am Samstag (19 Uhr, Halle am Konrad-Adenauer-Gymnasium) gegen den TSV Bayer Dormagen II zwingend einen Sieg, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. „In dem Abstiegskampf ist noch so viel ‚Hätte-Hätte-Fahrradkette‘ drin. Es kann ja sein, dass noch Wunder passieren. Wenn ich nicht daran glauben und nicht alles dafür tun würde, dann wäre ich fehl am Platz“, sagt Markus Becker, dessen Kampfgeist trotz der auf dem Papier schlechten Aussichten weiter ungebrochen ist.