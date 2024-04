Reise nach Bourg-la-Reine Monheimer Jugendparlament besucht Partnerstadt

Das ist fast schon so wie in der ganz großen Politik, wenn die Staatsleute auf Reisen ins Ausland gehen. Nur läuft das Jugendparlament der Stadt Monheim nicht ganz so staatstragend ab. Und statt über die Weltpolitik zu debattieren, ging es für das Monheimer Jugendparlament unter dem Motto „Gemeinsamkeiten fördern Freundschaften“ in die französische Partnerstadt Bourg-la-Reine, um Jugendliche des dortigen Jugendparlaments kennenzulernen und neue Freundschaften zu schließen.