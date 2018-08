Handball : TV Korschenbroich testet bei Pirates-Cup in Leichlingen

Korschenbroich Vier Wochen bleiben Dirk Wolf noch, um die Handballer des TV Korschenbroich fit zu machen für den Saisonstart in der Regionalliga Nordrhein. Ein Highlight in der Vorbereitung steht dem Drittliga-Absteiger an diesem Wochenende bevor, denn der Leichlinger TV hat den TVK erneut zum Pirates-Cup eingeladen, der am Samstag und Sonntag im Ostermann-Forum in der Blütenstadt ausgetragen wird.

Von Volker Koch