Tischtennis-Verein plant neue Saison : Großer Umbruch beim TV Voerde

Jens Baumgartner wechselt zum MTV Rheinwacht Dinslaken. Foto: Martin Büttner

Voerde Der Herren-Landesligist verliert drei Spieler seiner ersten Mannschaft. Jens Baumgartner wechselt nach Dinslaken, Thomas Hasenwinkel zum TV Mehrhoog und André Steinkamp zum SV Schermbeck. Das Team versucht einen Neustart in der Bezirksliga. Die Wechselfrist endet am 31. Mai.

In der Tischtennis-Abteilung des TV Voerde steht ein großer Umbruch an. „Wir sind gezwungen, unsere Mannschaft aus der Landesliga zurückzuziehen und werden in der nächsten Saison mit unserer ersten Mannschaft in der Bezirksliga antreten“, zieht Abteilungsleiter Christian Tekolf die Konsequenzen aus dem Abgang von gleich drei Stammspielern des Teams.

So zieht es Spitzenmann Jens Baumgartner zum benachbarten Landesligisten MTV Rheinwacht Dinslaken. Er wurde als Jugendlicher in der Nachwuchs-Abteilung des MTV ausgebildet und stand schon seit einiger Zeit in engem Kontakt zu MTV-Abteilungsleiter Gerd Joschko. Der freut sich über die enorme Verstärkung des eigenen Teams, dem er auch in der kommenden Saison als Nummer sechs angehören wird. „Durch Jens als neue Nummer eins sind wir ein gehöriges Stück stärker geworden und hoffen dadurch, nicht mehr gegen den Abstieg kämpfen zu müssen“, so Joschko.

Durch den Wechsel Baumgartners entstand zudem in Voerde eine Art Sogwirkung, denn mit Thomas Hasenwinkel und André Steinkamp meldeten sich zwei weitere Spieler der ersten Mannschaft ab. Hasenwinkel geht zurück zu seinem Heimatverein TV Mehrhoog in die Bezirksliga. „Thomas wohnt in Hamminkeln und so kann ich seine Entscheidung durchaus nachvollziehen,“ sagt Tekolf. Ebenfalls in der Bezirksliga wird Steinkamp bald aufschlagen. Der Ex-Hünxer verstärkt den SV Schermbeck, der sich dadurch große Chancen auf den Aufstieg in die Landesliga ausrechnet. Da mit Jan Robin Rybienski bereits ein Akteur im vergangenen Jahr eine zumindest zwischenzeitliche Pause eingelegt hatte, verbleibt von der Kernmannschaft des TVV mit Alexander Bergmann nur noch ein Spieler, der aber laut Tekolf als Nummer eins der zukünftigen Bezirksliga-Mannschaft gesetzt ist. „Wer dann weiter in die Mannschaft rückt, werden wir in den nächsten Tagen besprechen.“

Daneben gibt es aber auch in den unteren Teams in Voerde einen weiteren Aderlass. Mit Sven Meyer und Norbert Strahl haben sich zwei Spieler dem STV Hünxe angeschlossen, der in der Ersten Kreisklasse aktiv ist. Während Strahl als Voerder Urgestein gilt, war Meyer vor Jahren zusammen mit Torsten Schmidt aus Hünxe nach Voerde gewechselt. „Das macht unsere Situation auch für die unteren Mannschaften natürlich nicht leichter“, sagt Tekolf, „so dass wir wahrscheinlich statt mit bisher fünf nur noch mit vier Herren-Teams in die Saison gehen werden.“ Stabil ist die Situation dagegen bei den Damen. Das erste Team wird in unveränderter Besetzung in der NRW-Liga antreten, während die zweite Mannschaft weiterhin der Bezirksliga angehört. Sorgen bereitet Tekolf auch die momentane Hallensituation in Voerde: „Eine Sicherheit über die Saison 2022/23 mit der Halle an der Otto-Willmann-Schule, die ja bekanntlich abgerissen werden soll, haben wir nicht.“