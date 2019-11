Fußball : SG Kaarst tritt in Uedesheim mit Trainer Nummer drei an

SG Kaarst tritt in Uedesheim mit Trainer Nummer drei an

Rhein-Kreis TSV Bayer Dormagen richtet den Blick vorsichtshalber nach unten.

Durch das Freitagabend-Spiel der beiden Topteams Kleinenbroich und Jüchen liegt der Fokus am letzten Spieltag (alle Spiele am Sonntag, 14.15 Uhr) der Bezirksliga-Hinrunde voll auf dem umfassenden Abstiegskampf der Liga: Zwischen Platz sieben, auf dem Dormagen momentan rangiert, und dem ersten Abstiegsrang liegen nur sieben Zähler.

Neuer Blickwinkel. Vor der Saison sah sich der TSV Bayer Dormagen im Kampf um die vorderen Plätze. Eine knappe Hinserie später muss sich die Mannschaft von Trainer Frank Lambertz neu orientieren. „Die Perspektive hat sich bei uns geändert. Die Mannschaften vorne sind weggerannt. Jetzt müssen wir nach hinten gucken“, weiß Lambertz. Blickt der TSV nach hinten, hängt ihm ein halbes Dutzend Verfolger im Nacken. Alle in Schlagdistanz. Auch der kommende Gegner, SSV Grefrath, zählt auf Platz elf mit vier Punkten Rückstand zum Verfolgerfeld. Lambertz, der gegen Grefrath selber noch nie gespielt hat, erwartet den Gegner auf Augenhöhe. „Sie haben ungefähr die gleichen Ergebnisse wie wir erzielt. Die Tagesform wird vermutlich ausschlaggebend sein“, so Lambertz. Noch ist der TSV quasi „The Best of the Rest“. Die Position würde Lambertz gerne weiter innehalten.



Alle guten Dinge sind drei. Wenn der Unparteiische am Sonntag die Begegnung zwischen dem SV Uedesheim und der SG Kaarst anpfeift, wird bei den Gästen aus Kaarst der bereits dritte Trainer der laufenden Spielzeit an der Seitenlinie stehen. Joachim Dünn scheint die letzte Hoffnung des abgeschlagenen Schlusslicht zu sein. Dünn selber gibt sich zuversichtlich. „Ich rechne mir durchaus Chancen in Uedesheim aus. Sie sind ja auch keine Übermannschaft“, sagt der neue SG-Trainer. Sicherlich sind die Uedesheimer diese Saison keine „Übermannschaft“, als klarer Favorit gehen die Neusser dennoch in die Partie. Co-Trainer Timm Oppermann warnt trotzdem vor dem Spiel gegen den Tabellenletzten. „Das wird eine ganz harte Nummer. Sie haben einen neuen Trainer und konnten sich lange auf das Spiel vorbereiten“, gibt sich Oppermann vorsichtig. Ob sich die Uedesheimer nur vorsichtshalber im Understatement üben oder die SG wirklich neuen Mut unter Dünn gefasst hat, wird sich am Sonntag zeigen. Eins kann Dünn jedoch schon im Vorhinein garantieren: „Wir werden auf jeden Fall antreten“, verspricht er mit Blick auf die Spielabsage am vergangenen Spieltag.