Fußball : Wird Wevelinghoven Herbstmeister?

Der landesliga-erprobte Manuel Sousa trifft mit dem BV Wevelinghoven auf die Sportfreunde Vorst. Foto: Tinter, Anja (ati)

Rhein-Kreis Im Verfolgerduell der Liga A hoffen der VfR und FC Süd auf Ausrutscher des BVW.

Von Felix Strerath

Am 1. Advent leuchtet die Kerze in diesem Jahr auch für den Herbstmeister in der Fußball-Kreisliga A. Die Hinrunde endet morgen mit dem 15. Spieltag, das Rennen um die Krone ist noch offen. Gleich vier Teams können sich Hoffnungen machen.



Pole-Position. Nach mäßigem Saisonstart hat der BV Wevelinghoven (28 Punkte) eine Serie von sieben Siegen hingelegt und ist seit dem letzten Wochenende an der Spitze der Liga angekommen. Gegen die Sportfreunde Vorst kann Wevelinghoven mit dem achten Sieg in Folge nun sogar den Herbstmeistertitel klarmachen. Trainer Tim Bernrath warnt jedoch vor Übermut: „Vorst ist nicht zu unterschätzen. Wir müssen wachbleiben.“ Die zweiwöchige Pause habe seinem Team nicht so gut getan, trotzdem wolle er an die starken Leistungen anknüpfen und den guten Lauf fortsetzen. Der Herbstmeister-Titel ist für Bernrath nicht so interessant: „Das hört sich zwar toll an, aber das wichtigste ist, dass wir im Mai oben stehen. Sonst können wir uns davon auch nichts kaufen.“ Zumal die Rückrunde ja schon eine Woche später startet, erst nach dem 17. Spieltag gehen die Fußballer in die Winterpause.



Verfolgerduell. In Lauerstellung befinden sich der VfR Neuss (27) und der 1. FC Grevenbroich-Süd (26). Nur einer der beiden kann noch auf Platz eins springen, denn die Südstädter sind am Sonntag zu Gast in Neuss. Grevenbroichs Trainer Kevin Hahn ist richtig heiß auf die Krone: „Wir werden alles dran setzen, unsere Chancen zu nutzen, um Herbstmeister zu werden. Wir haben alle mächtig Bock!“ Die Hinserie lief bislang noch nicht nach seinem Geschmack. „Wir haben unsere Fehler analysiert und werden in der Winterpause daran arbeiten. Es geht noch besser“, so Hahn. Für Aufsteiger VfR Neuss war es eine Hinrunde nach Maß. Der Neuling hat noch alle Chancen auf den direkten Durchmarsch in die Bezirksliga.



Lachender Vierter. Still und heimlich hat sich die DJK Novesia (26) immer weiter nach oben geschoben und kann mit einem Sieg in Hackenbroich sogar noch nach dem Herbstmeister-Titel greifen. Für Trainer Gabriel Bittencourt ist der Anreiz gegen Hackenbroich aber ein anderer. Der 28-Jährige hat noch eine Rechnung offen: „Seit dem ich hier bin, haben wir noch nie in Hackenbroich gewonnen. Ich will das unbedingt schaffen.“ Der Meisterschaftskampf ist bei der der DJK Novesia aktuell noch kein Thema. Bittencourt schlägt eher leise Töne an: „Wir haben uns einen guten Puffer zu den Abstiegsplätzen geschaffen. Wir schielen nicht nach oben.“ Erst in der Winterpause will der Coach die Ziele für die Saison neu definieren.