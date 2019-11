Handball : Meisterrunde startet am Sonntag in Pforzheim

Meisterrunde startet am Sonntag in Pforzheim

Dormagens A-Jugendtrainer Jamal Naji sieht für die zweite Saisonhälfte noch Steigerungsbedarf bei seinen Handballern.

Jamal Naji wagt am Saisonende den Sprung – er wird zur neuen Spielzeit Cheftrainer bei TuSEM Essen, das dann vielleicht (wieder) in der Ersten Liga spielt. Bis dahin hat der 33-Jährige mit seinen aktuellen Schützlingen, den A-Jugend-Handballern des TSV Bayer Dormagen, aber noch einiges vor.

„Eine Meisterrunde spielt man, um sich am Ende für die nächste Runde zu qualifizieren, was in diesem Falle das Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft ist,“ sagt Naji mit Blick auf die mit dem Gastspiel bei der SG Pforzheim/Eutingen am Sonntag (14.15 Uhr) startende, neu eingeführte „Meisterrunde“ der A-Jugend-Bundesliga.