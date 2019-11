Fußball : Dormagen ist gegen Kaarst unter Zugzwang

Rhein-Kreis Bezirksliga: Michael Ende startet bei der SG Rommerskirchen/Gilbach in seine dritte Amtszeit als Trainer.



Die Suche nach Konstanz. Der TSV Bayer Dormagen ist diese Saison eine Wundertüte – mal wieder. Die Mannschaft von Trainer Frank Lambertz knüpft damit nahtlos an die Marotten der vergangenen Saison an. „Bei uns ist zurzeit wieder alles möglich. Wir leisten uns immer dieselben Dinger“, moniert Lambertz. Die jüngste Erinnerung reicht dabei gerade einmal eine Woche zurück. Da verlor der TSV völlig überraschend beim Tabellenvorletzten mit 0:3. Ein erneuter Rückschlag, nachdem es eigentlich bergauf zu gehen schien. Im Heimspiel gegen Schlusslicht Kaarst wollen die Dormagener unbedingt „ein anderes Gesicht zeigen“. Von einem Pflichtsieg gegen die Schießbude der Liga will Lambertz trotzdem nicht sprechen. „So was passiert uns eigentlich nicht zweimal in Folge. Aber im Moment bin ich da ein bisschen vorsichtig“, so Lambertz. Für die Extra-Motivation sorgen darüber hinaus Andre Duarte und Marcel Schmautz, die im Sommer das Trikot der SG Kaarst gegen das Dormagener eintauschten. „Den Jungs wollen wir das Wiedersehen auf keinen Fall verderben“, verkündet Lambertz. Die SG Kaarst wittert hingegen nach der deutlichen 0:7-Klatsche gegen Jüchen im Auswärtsspiel in Dormagen ihre Chance. „Jüchen ist einfach nicht unsere Kragenweite. Am Sonntag ist aber definitiv etwas drin“, meint SG-Obmann Poli Minas. Mit Blick auf die beiden Ex-Kaarster in Dormagens Reihen hofft Minas, dass seine Jungs besonders heiß auf das Aufeinandertreffen sind. „Es geht ums nackte Überleben und es ist wichtig für Kopf und Psyche, dass wir mal wieder etwas Zählbares mitnehmen“, sagt Minas. Beide Teams gehen hochmotiviert in das Kreis-Derby (Anpfiff Sonntag, 15.30 Uhr). Ausgang offen.