Radsport : Bahnvierer gewinnt Weltcup ohne Schomber

Neuss Der Bahnvierer des Bund Deutscher Radfahrer hat sich in Hongkong den ersten Weltcup-Sieg seit 15 Jahren geholt und damit die Fahrkarte zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio so gut wie sicher. „Das war der Befreiungsschlag in der Olympiaqualifikation“, sagt Bundestrainer Sven Meyer.

