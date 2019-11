Handball : Rhein Vikings sinnen auf Wiedergutmachung

Neuss Wiedergutmachung für den Leistungseinbruch gegen Wilhelmshaven steht auf dem Plan für die Drittliga-Handballer der Rhein Vikings. In der Umsetzung dürfte sich dies jedoch als schwierig gestalten, denn die Neusser müssen am Sonntag (17 Uhr) bei der Zweitvertretung des VfL Gummersbach antreten.

Der Trainer hebt unter anderem den israelischen Rückraumspieler Yonatan Dayan hervor oder auch den Rechtsaußen Pierre Busch, beide erst 19 Jahre alt. Bohrmann warnt zugleich vor Kreisläufer Jonas Stüber, der in der 2. Liga bereits 23 Tore erzielt hat und eine Wurfquote von 85 Prozent aufweist. „Wir müssen in der Abwehr kompakt stehen“, fordert der Vikings-Coach. Erschwert wird dies jedoch durch den mutmaßlichen Ausfall von Paul Skorupa. Der US-amerikanische Nationalspieler laboriert an einer Entzündung im Knie. „Er ist einer der wichtigsten Stützen in der Abwehr“, sagt Bohrmann. Einige Wikinger wurden in dieser Woche der Jahreszeit entsprechend von Erkältungen geplagt. Bohrmann möchte dies aber nicht als Ausrede durchgehen lassen, zumal alle Betroffenen, darunter Kreisläufer Niklas Ingenpass, wohl bis zum Anwurf soweit fit sein dürften. Nicht zur Verfügung stehen wird der Torhüter Paul Dreyer, der mit der A-Jugend im Einsatz ist. Der Platz hinter Mathias Broy solle laut Trainer mit einem Keeper aus der zweiten oder dritten Mannschaft besetzt werden. Als Reaktion auf die desaströse zweite Hälfte gegen Wilhelmshaven (22:33) hat Bohrmann Gespräche mit den Spielern geführt: „Ich hoffe, dass jetzt jeder weiß, was ich erwarte und verstanden hat, worum es geht.“ Am vergangenen Wochenende hatten die Vikings spielfrei, „das hat uns ganz gut getan“, ist sich der Coach sicher.