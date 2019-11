Jugendfußball : Nachwuchs macht sich auf Endspurt vor Weihnachten

Rhein-Kreis Kapellens U17 hofft mit einem neuen Trainer auf die Wende.

Die Pause in der Niederrheinliga ist nun auch für die A- und B-Junioren beendet – es geht in den Endspurt vor der Winterpause. Kapellens U17 hofft mit einem neuen Trainer die Wende vor den Weihnachtsferien zu schaffen. Die A-Jugend des SC Kapellen ist zurzeit die Vorzeigemannschaft im Nachwuchs der Schwarz-Gelben: Mit 16 Zählern aus elf Spielen befindet sich der SCK in Schlagdistanz zu den direkten Qualifikationsplätzen und hat schon sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Artur Koziatek hat den eingeschlagenen Weg fortgesetzt und macht die Jungs von Woche zu Woche besser. Am Sonntag (11 Uhr) ist der KFC Uerdingen zu Gast im Jupp-Breuer-Stadion.

Elf Spiele und kein einziger Sieg. Das soll Dwight Granderath ändern. In der Pause hat Kapellen für seine B-Junioren den Trainer neuverpflichtet. „Er legt viel Wert auf Ausdauer und Kondition, daran wurde gearbeitet“, erklärt Jugendleiter Daniel Schmitz, der zuletzt den Fitnesszustand der Mannschaft kritisiert hatte. Erste Aufgabe für Granderath ist RW Oberhausen. Auch bei den C-Junioren liegt Kapellen am Tabellenende, doch der Abstand zum rettenden Ufer ist gering. Im TSV Meerbusch wartet eine schwere Aufgabe. Schmitz: „Vielleicht können wir da einen Punkt mitnehmen.“ So richtig laufen will es auch bei der SVG Weißenberg nicht mehr. Nach drei Pleiten in Folge braucht die SVG einen Sieg. Gegner ist TuRU Düsseldorf. Trainer Giulio Sinesi: „Wir müssen gucken, dass wir aus der Krise rauskommen.“