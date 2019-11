Frauenfußball : Manuel Donner gibt Hemmerden neue Hoffnung

Rhein-Kreis Fritz Gartner gibt bei der SVG Weißenberg sein Debüt als Trainer.

(hynr) In der Frauenfußball-Niederrheinliga trifft der SV Hemmerden am Sonntag auf die dritte Mannschaft des Bundesligateams SGS Essen (Anpfiff 13 Uhr). Zwar rechnet sich Trainer Manuel Donner „noch nicht all zu viele Chancen“ gegen den Tabellensiebten aus, kann dennoch ein leichten Aufwärtstrend seiner Mannschaft erkennen: „Wir arbeiten seit drei Wochen ganz gut. Im Pokal konnten wir jetzt sogar Ligakonkurrent Heißen schlagen. Das macht Mut.“ Ob es für das immer noch punktlose Schlusslicht in Essen schon für einen Punktgewinn reicht, hängt wohl auch stark davon ab, mit welchem Kader die Bundesligareserve aufläuft.