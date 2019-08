Frauenfußball : SVG Weißenberg steht vor einer fast sorgenfreien Saison

Neuss Die Abstiegsplätze sind schon vor dem ersten Spieltag vergeben.

„Dadurch können wir natürlich deutlich beruhigter in die Saison gehen“, kommentiert Trainer Guido Brenner den glücklichen Zufall. Schleifen lassen will Brenner die kommende Spielzeit jedoch „auf gar keinen Fall. Wir haben eine extrem junge Mannschaft und wollen uns weiterentwickeln in allen Bereichen“, gibt Brenner somit als Saisonziel aus und gibt zu, „sicherlich hilft es dabei, wenn man ohne Druck aufspielen kann und es nicht so schlimm ist, wenn mal ein Spiel verloren geht“. Bisher schritt die Entwicklung des im Umbruch steckenden Landesligisten gut voran. In den Testspielen blieben die Nordstädterinnen ungeschlagen, holten einen Sieg und zwei Unentschieden. Den personellen Aderlass fing die neu formierte Mannschaft gut auf, versichert Brenner. „Im Tor haben wir uns sogar verstärkt, im Sturm muss natürlich eine Riesenlücke geschlossen werden“, bewertet Brenner die Sommertransfers.