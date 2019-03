Frauenfußball: SVG Weißenberg tritt im Pokal nicht an

Neuss Trainer Guido Brenner will kein Risiko eingehen.

Gleich fünf Spielerinnen seien an Grippe erkrankt, weitere vier noch angeschlagen vom Wochenende. „Das war natürlich eine schwere Entscheidung, da ein Pokal-Spiel immer etwas Besonderes ist. Aber die Gesundheit meiner Spielerinnen geht vor“, zeigt sich Brenner fürsorglich. Nach dem Abschlusstraining hatten ihm inklusive angeschlagener Spielerinnen nur noch zehn Feldspielerinnen zur Verfügung gestanden. „Und ich will keine langwierigen Verletzungen riskieren.“

Rosellen ist durch Weißenbergs Rückzug eine Runde weiter. Das Team von Trainer Richard Dolan kann sich somit wieder voll auf die Landesliga konzentrieren, in der es zuletzt eine kleine Ergebniskrise gab. Drei Niederlagen gab es für den SV, der dadurch auf Platz sechs abgerutscht ist. Anlass zur Panik vor dem Spiel am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) gegen Kellerkind Frintrop sieht Dolan dennoch nicht: „Es fehlte in den letzten Spielen offensiv einfach an Durchschlagskraft. So eine Phase hast du manchmal“, beschwichtigt er: „Bis auf die Torausbeute machen wir weiterhin richtig gute Spiele. In den letzten Spielen wurden unsere Fehler jedoch gnadenlos bestraft.“