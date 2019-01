Frauenfußball: SV Hemmerden holt sich den Titel zurück

Rhein-Kreis Das Flaggschiff des Frauenfußballs im Rhein-Kreis fährt wieder voraus. Im „Traumfinale“ der Hallenkreismeisterschaft in Gustorf setzte sich der Niederrheinligist allerdings erst im Neunmeterschießen mit 2:1 gegen den längst zum Erzrivalen aufgestiegenen Landesligisten SV Rosellen durch.

Zum „Shooting Star“ des Turniers avancierte ganz eindeutig die SG Kaarst. Das junge Team von Trainer Ludger Vernaleken, in der vergangenen Saison aus der Bezirksliga in die Kreisliga A abgestiegen, trumpfte groß auf. Mit etwas Glück wäre sogar mehr drin gewesen als Platz drei, den sich die Mannschaft um Top-Torjägerin Pia Kilian mit einem überzeugenden 5:2-Erfolg im kleinen Finale über den vorzüglichen Gastgeber SG Gustorf/Gindorf sicherte. Im Halbfinale gegen Rosellen brachte Emily Ribeiro den Außenseiter nämlich verdient mit 1:0 in Führung. Judith Solf rettete den Landesligisten mit ihrem Treffer zum 1:1 ins Neunmeterschießen. Dort traf für Rosellen nur Judith Solf, Julia Merzenich nagelte das Leder an die Latte, Michelle Stompel scheiterte an Michelle Vernaleken im Tor der SG Kaarst, die mit Mette Hamacher (fand in Torfrau Carina Schönewald ihre Meisterin), Pia Kilian und Emily Ribeiro komplett leer ausging.