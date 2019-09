Handball : TSV Bayer Dormagen besiegt Auswärtsfluch

Dormagen Handball-Zweitligist dreht im Gastspiel beim TV Emsdetten einen 18:22-Rückstand und feiert mit dem 30:27 den ersten Auswärtssieg.

In den Defensiv-Zweikämpfen meist zweiter Sieger, im Angriff oft zu zögerlich gegen die knüppelhart einsteigenden, zu Hause noch sieglosen Münsterländer, deutete wenig darauf hin, dass sich das Blatt noch wenden könnte aus Sicht der Gäste. Die am Ende dennoch mit 30:27 (Halbzeit 11:12) triumphierten und sich mit den ersten beiden Punkten in der Fremde erst einmal im oberen Tabellendrittel festgesetzt haben – der Rückstand auf Spitzenreiter TuSEM Essen beträgt gerade mal zwei Punkte.

Bilanovic war davon nicht allzu überrascht: „Wir wussten, dass Emsdetten heute bis zum Umfallen kämpfen würde, um das Spiel zu gewinnen. Aber manchmal, wenn man zu viel will, geht die Sache oft in die andere Richtung.“ In diesem Bewusstsein blieb der 48-Jährige auch relativ gelassen, als sein Team zwei Mal mit vier Toren in Rückstand geriet: beim 15:19 (41.) und beim 18:22 vier Minuten später. Danach verloren die müder werdenden Hausherren immer öfter das Spielgerät. „Wir haben am Ende auch von den einfachen Fehlern des TV Emsdetten profitiert,“ stellte Bilanovic fest. Der neben Eloy Morante Maldonado – „heute hat man gesehen, wie wertvoll er für uns ist,“ sagte er über den verletzt von der Junioren-WM zurückgekehrten 21-Jährigen – auch Jakub Sterba mit einem Sonderlob bedachte. Der Rechtsaußen, vielleicht motiviert durch seine erneute Berufung in die tschechische Nationalmannschaft, findet sich immer besser in der Zweiten Liga zurecht und hatte bei fünf Würfen nur einen Fehlversuch .