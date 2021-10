Basketball : Sieg der Tigers in Jena und starkes Kurz-Comeback

Neuss Die für dieses Spiel reaktivierte Leonie Prudent führt die Zweitliga-Basketballerinnen aus Neuss in Thüringen zu einem 74:67-Erfolg.

So schnell kann das gehen. Am Sonntag nahmen die in argen personellen Nöten steckenden Tigers Kontakt zu Leonie Prudent auf. Schon am Montag stand die 32-Jährige, die ihre Basketball-Karriere eigentlich im Frühjahr beendet hatte, in der Halle und am Samstag war die als HR Business Partner beim Spezialchemie-Konzern LANXESS Deutschland tätige Führungskraft ganz maßgeblich am 74:67-Auswärtssieg (Halbzeit 47:35) der Zweitliga-Basketballerinnen der TG Neuss über den Neuling USV Baskets Jena beteiligt. „Sie ist smart und hat uns mit ihrer Erfahrung sehr geholfen“, bestätigte Trainer Rufin Kendall.