Tischtennis-Regionalliga : TG Neuss kommt mit erstem Sieg in der Saison an

TG Neuss kommt mit erstem Sieg in der Saison an

Neuss Der Spielplan bescherte den Neussern nach ihrer Auftaktniederlage eine lange Pause. Dass die TG die offenbar gut genutzt hat, zeigte sie im Auswärtsspiel beim TTC RG Porz.

Er selbst zeigte eine starke Leistung und gewann im Spitzenpaarkreuz beide Einzel gegen Dennis Fischer (13:11 im Entscheidungssatz) und den Porzer Topspieler Vallo Vainula (11:7 im Entscheidungssatz). Dabei lag er schon mit 0:2-Sätzen gegen Vainula zurück und im Entscheidungssatz noch einmal mit 1:5. Jochen Lang musste sich zweimal geschlagen geben, obwohl er gegen Fischer schon einen Matchball hatte. Gegen Vallot Vainula war er in jedem Satz nah dran, unterlag am Ende aber mit 7:11, 10:12 und 11:13 ohne Satzgewinn. Ebenfalls je zwei Siege holten Julian Röttgen und Markus Knoben im unteren Paarkreuz. Beide setzten sich jeweils gegen Sebastian Röll und Till Hübner durch. Auch hier gab es heiß umkämpfte Duelle. Gegen Röll siegten beide erst nach fünf Sätzen, Röttgen nur mit zwei Punkte Unterschied. Zusammen waren sie zu Beginn auch im Doppel gegen Röll/Hübner erfolgreich. Tom Heiße und Jochen Lang verloren ihr Doppel gegen Vainula/Fischer ebenfalls nach Matchbällen mit 11:13 im Entscheidungssatz. „Das war ein wichtiger Sieg. Die Porzer waren echt unangenehm, für uns zu spielen“, so Heiße. Das Spiel dauerte fast dreieinhalb Stunden. Für die TG war der Sieg auch deshalb wichtig, um in der Liga richtig anzukommen. Nach der Auftaktniederlage gegen Altena hatte das Team rund einen Monat Pause. Die Pause haben die Neusser gut genutzt und zeigten sich gut vorbereitet. Nächste Woche empfängt das TG-Quartett den TTC indeland Jülich II.